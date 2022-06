In Spagna celebrano l’addio di David Lopez bandiera dell’Espanyol

Benitez lo portò a Napoli. Negli ultimi anni ha subito molti infortuni e non ci sarà il rinnovo. Martedì saluterà i tifosi allo stadio

“Adiós al gran capitán”, titola El Mundo Deportivo. “El Espanyol perde al capitán” è la scelta del quotidiano catalano Sport. In Catalogna si celebra l’addio di David Lopez bandiera della seconda squadra di Barcellona. Lascia dopo nove stagioni, 237 partite ufficiali: 218 in Liga (181 in prima e 37 in seconda), tre in Europa League e 16 in Coppa del re. Il club ha annunciato che non gli rinnoverà il contratto.

David Lopez che ha giocato due stagioni a Napoli. Fu preso da Rafa Benitez al suo secondo anno, fu accolto da insulti di ogni tipo sui social network. Nella semifinale di Europa League contro il Dnipro segnò un gol che sarebbe potuto diventare storico. In uno stadio con appena 41mila spettatori.

Martedì saluterà ufficialmente i suoi tifosi. Su Twitter ha scritto:

“Grazie per ogni applauso, per ogni minuto di gioco. Ho sentito questa maglia dal primo giorno e ho fatto del mio meglio, ogni partita, ogni sessione di allenamento per non deludervi. Martedì ci diremo addio allo stadio, ci vediamo lì”.

El Mundo Deportivo scrive che nelle ultime due stagioni è stato martoriato dagli infortuni ma che in precedenza è stato un titolare inamovibile, a centrocampo ma anche come difensore centrale.

Il quotidiano scrive che l’esperienza a Napoli con Benitez “lo ha aiutato a migliorare molto”.

Il quotidiano catalano Sport scrive della fine di un capitolo storico.