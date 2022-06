«Il Monza è Silvio Berlusconi col fedelissimo Galliani. Galliani esiste perché esiste Berlusconi, e viceversa»

Paolo Berlusconi alla Gazzetta: «Con Balotelli c’è un ottimo rapporto, ma l’esperienza scorsa non è riproponibile. I nostri modelli sono Sassuolo e Atalanta».

Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista a Paolo Berlusconi, presidente del Monza e fratello di Silvio.

«Il numero uno resta Silvio. Il Monza, come è stato il Milan, significa Silvio Berlusconi col suo fedelissimo Galliani. Un’accoppiata vincente sul campo e affiatatissima fuori. E’ un rapporto molto bello: Galliani esiste perché esiste Berlusconi, e viceversa».

Definisce il suo rapporto con Silvio:

Il budget per il mercato del Monza promosso in A?

«Un budget di buon senso, senza follie, che garantisca una squadra in una posizione tranquilla».

È spuntato il nome di Ibra…

«Lui con noi ha un rapporto veramente speciale, cosa che ha trasferito anche in un Milan dove non c’è più Berlusconi. Sarebbe un grande motivatore, ma intendo più a bordo campo».

La pista Balotelli merita di essere monitorata?

«Penso di no. Con Mario c’è un ottimo rapporto, ma l’esperienza scorsa non è stata tale da farci pensare che sia riproponibile. Noi dobbiamo gettare le basi per un Monza che diventi il Sassuolo o l’Atalanta della situazione. Sono questi i nostri modelli».