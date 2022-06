Il Cormezz: tra Meret e il Napoli c’è l’intesa economica per il rinnovo, ma si aspetta Ospina

Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sul mercato dei portieri in casa Napoli. Gli azzurri guardano con interesse diversi giovani, da Carnesecchi a Vicario, ma la priorità – fa sapere il quotidiano – è il rinnovo di Ospina. Il suo silenzio non regala scenari d’ottimismo sulla sua permanenza.

Ospina l’8 giugno non ha ancora detto sì al Napoli. La pista Real Madrid non decolla, l’interesse del Villarreal non si è tramutato in offerta concreta, la richiesta d’ingaggio di 3 milioni di euro più un cospicuo bonus alla firma non ha raccolto ancora dei pretendenti in giro per il mondo, salvo qualche proposta dal Messico. Il Napoli vorrebbe accontentare Spalletti che l’ha definito un importante leader silenzioso ma alle sue condizioni, quindi, con un ingaggio che oscilla intorno ai 2 milioni di euro.