«I sottopagati presidenti di seggio hanno preferito la partita», il caos di Palermo finisce sulla Faz

“A 50 ore di seggio per 4-6 euro l’ora hanno giustamente preferito andare allo stadio e fare festa per la promozione del Palermo”

In Germania i 208-288 euro di indennità di scrutinatori e presidenti di seggio italiani sono considerati una paga da paese quasi sottosviluppato. Ed effettivamente per quasi 50 ore di lavoro sono circa 4-6 euro l’ora. Netti. Ma non è questo il motivo per cui la promozione del Palermo in serie B è la seconda notizia dello sport della Faz. E’ che la diserzione degli operatori elettorali nel capoluogo siciliano per andare a vedersi lo spareggio con il Padova è una notizia troppo succulenta.

“Tra gli oltre 34.000 spettatori c’erano probabilmente molti presidenti di seggio e numerosi scrutinatori. Hanno preferito una serata divertente allo stadio ad una lunga giornata al seggio elettorale”. Ma “chi era allo stadio invece che al seggio elettorale non avrebbe dovuto pentirsi della propria decisione”, scrive l’autorevole giornale tedesco. Perché s’è goduto una festa spettacolare. E perché “per un’indennità compresa tra 208 e 288 euro, i lavoratori elettorali in Sicilia non solo devono garantire il regolare processo elettorale durante l’orario di apertura dei seggi elettorali dalle 7:00 alle 23:00. Devono anche preparare tutto il giorno prima delle elezioni e contare i voti e pulire i seggi elettorali i giorni dopo”.

Il caos seguito al forfait di massa è diventato uno scandalo. Il Ministero dell’Interno ha parlato di un grave incidente e ha sporto denuncia. La Faz sottolinea che il motivo scatenante è stata appunto la partita al Renzo Barbera.

“Il fischio finale allo stadio ha praticamente coinciso con la chiusura dei seggi elettorali. Razzi colorati sparavano nel cielo di Palermo e per le strade echeggiavano colpi di cannone. A tarda notte, i fan hanno festeggiato il loro club e se stessi con una selvaggia festa di strada”.