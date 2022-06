Gnonto: «a 18 anni devi giocare, così ho lasciato l’Inter e sono andato in Svizzera»

L’esordiente in Nazionale, autore dell’assist a Pellegrini: «Sapevo che Kehrer era già ammonito, così sono andato all’uno contro uno. Bisogna prendere dei rischi»

Wlfred Gnonto, 18 anni e mezzo, ai microfoni di Rai Sport

La dedica: papà operaio, mamma cameriera, tu studente liceo classico

«Ai miei genitori devo tutto, hanno fatto tantissimi sacrifici per me, spero di ripagarli come posso. Il latinista del gol? Sì, mi piaceva il latino, ho fatto due tre anni di classico, era una cosa importante, mi piaceva molto.