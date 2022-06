Gazzetta: per la Roma Mertens pronto a ridursi lo stipendio a 3,5 milioni

La Gazzetta scrive che la Roma di Mourinho ha messo Mertens nel mirino.

La dirigenza giallorosa potrebbe prendere in esame un altro svincolato di lusso come Mertens. Il belga, che spesso ama venire nella Capitale insieme a sua moglie, è stato offerto (anche) alla Roma, dopo che il Napoli ha respinto le sue richieste di stipendio intorno ai 4 milioni. Per mettersi agli ordini di Mourinho il belga sarebbe disponibile anche a scendere a circa 3,5 milioni, ma la valutazione deve essere fatta pure in relazione alla carta d’identità, nonostante i 35 anni dell’attaccante gli forniscano una invidiabile integrità, oltre che una duttilità tattica straordinaria.