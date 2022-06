Gazzetta: il Centro Paradiso è in vendita, potrebbe diventare una struttura sanitaria privata

Il Centro Paradiso, dove si allenava Maradona, è in vendita. Potrebbe diventare una struttura sanitaria privata, scrive la Gazzetta dello Sport. La struttura chiuse per il fallimento del Napoli, nel 2004. Fu vandalizzata.

“Dopo anni in cui la proprietà era finita a istituti bancari nella vicenda dei creditori, ora si sono concluse tutte le procedure per cui il Centro può essere venduto e pare ci siano imprenditori interessati a crearci una struttura sanitaria privata. In effetti nella destinazione del piano regolatore il Centro dovrà avere una qualificazione sportiva e di quartiere. E per questo si batte da anni l’associazione Centro Paradiso, nata proprio nel quartiere di Soccavo per rivalorizzare quella struttura. Un gruppo forte di volontariato che intende gestire il luogo a fine sociali. Trattandosi di una pagina importante di storia della città sarebbe il caso che il Comune entrasse in campo ponendo vincoli inderogabili su quel che resta dell’impianto, magari realizzando un centro sportivo di quartiere, che possa portare il nome di Maradona”.