FIFA, Infantino: : «Oggi nel calcio vince chi ha più soldi. Plusvalenze? Il fair value sarà un beneficio per il sistema»

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha pubblicato un intervento sulla rivista Formiche, affrontando diversi temi. In primis, la competitività del calcio moderno:

«Chi si cimenta a scalare i ripidi gradini del professionismo si accorge di come il calcio diventi via via un contesto sempre meno democratico, dove di norma chi ha più soldi vince di più. Chi ha più soldi vince, dunque. È l’ineluttabile legge del mercato, applicabile a qualsiasi industria, pensano in molti. Ma il calcio prima di essere un’industria è un’esperienza culturale collettiva e il compito prioritario della Fifa è rafforzare la qualità del prodotto senza snaturarne i principi di democraticità, bilanciando il più possibile la crescita economica del comparto industriale con la tutela della competizione atletica, garantendo una crescita inclusiva e sostenibile a beneficio di chi lavora nel calcio e di tutti coloro che lo vivono come passione»