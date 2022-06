È morta Liliana De Curtis, la figlia di Totò. Aveva 89 anni

ll nome Liliana fu scelto da Totò in ricordo di Liliana Castagnola, l’attrice che si suicidò proprio per l’amore per Totò nel 1930, a trentaquattro anni. I funerali si terranno a Napoli

Si è spenta a Roma, assistita da sua figlia Elena, Liliana De Curtis, figlia dell’iconico Antonio – in arte Totò – e di Diana Bandini Lucchesini Rogliani. Aveva 89 anni, era una classe 1933. Il nome Liliana – ricorda il Corriere della Sera – fu scelto da Totò in ricordo di Liliana Castagnola, cui Totò era legato sentimentalmente prima di unirsi a Diana Rogliani. Liliana Castagnola si suicidò proprio per Totò nel 1930, a trentaquattro anni, lasciandogli una lettera struggente.

Liliana De Curtis è stata attrice e scrittrice. Ha scritto Malafemmena, uno dei libri dedicati a suo padre, alla sua vita sentimentale tumultuosa, all’amore per sua moglie Diana. Ha anche partecipato alle riprese di diversi film. Non è ancora nota la data dei funerali, ma è stato chiarito che si terranno a Napoli. Il Ministro Franceschini aveva annunciato, proprio qualche mese fa, l’apertura un Museo dedicato a Totò nel Palazzo dello Spagnuolo, rione Sanità: è una battaglia che la De Curtis aveva fatto sua da diverso tempo. Purtroppo, non è riuscita (per poco) a vedere realizzato questo proposito.