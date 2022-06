Due anni dopo la farsa di Perugia, Luis Suarez si ripropone alla Juventus

Lo scrivono Gazzetta e Stampa. Il club bianconero non ha chiuso la porta, ma l’ingaggio è alto (non meno di 5 milioni). Stavolta arriverebbe da extracomunitario

Due anni dopo l’esame farsa di Perugia per ottenere la cittadinanza italiana e firmare il contratto con la Juve, Luis Suarez si propone di nuovo al club di Agnelli. Lo scrivono Gazzetta dello Sport e Stampa. Suarez è svincolato, dopo il suo biennio all’Atletico Madrid. La rosea scrive:

“È stato offerto dai suoi agenti alla Juventus, che non ha chiuso la porta: il Pistolero, protagonista dell’esame farsa di italiano a Perugia e poi del processo conseguente, è considerato un “piano B” che può essere promosso in base ai futuri sviluppi del mercato”.

“Nel caso, stavolta può arrivare da extracomunitario: la Juve ha spazio. Non esiste ancora una reale trattativa, il club bianconero ha raccolto disponibilità e informazioni ma prima vuole capire gli sviluppi non solo dei discorsi con Di Maria, ma anche di quelli con l’Atletico per il prolungamento del soggiorno a Torino di Alvaro Morata: se entrambe le strade si rivelassero senza uscita, bisognerebbe trovarne di nuove. Suarez è un’opzione, così come Marcos Asensio, in scadenza nel 2023, resta un nome sui taccuini”.