Corsport: Meret rinnova col Napoli solo se va via Ospina

Situazione portieri nel Napoli. Il Corsport scrive che Meret rinnoverà col Napoli solo se non rimarrà Ospina, ha 25 anni e il suo desiderio è giocare. Spalletti, con le sue dichiarazioni ha fatto capire chiaramente che desidera un portiere bravo con i piedi, quindi preferisce Ospina. Scrive il Corsport:

Resta sospeso il futuro di Alex Meret. Il Napoli spinge per il rinnovo, è convinto alla fine possa arrivare, lui intanto preferisce aspettare, vuole capire cosa accadrà con Ospina. Non ne fa un problema di soldi, non è l’ingaggio a frenare la firma, ma la solidità della fiducia (anche dell’allenatore e non solo della società) rispetto ad un progetto nel quale vuole essere coinvolto davvero e non solo a parole. All’età di 25 anni, dopo aver condiviso quattro stagioni accanto al colombiano, alternandosi tra campo e panchina, accettando con rispetto esclusioni che sperava fossero occasioni, Meret – contratto in scadenza nel 2023 – non vuole pentirsi di scelte sbagliate.