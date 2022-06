CorSport: l’Italia affronterà la Germania con Politano, Scamacca e Pellegrini

Domani sera l’Italia affronterà la Germania nel debutto della terza edizione della Nations League. La squadra di Mancini è reduce da un brutto ko contro l’Argentina. Sono diversi i forfait: hanno lasciato la Nazionale Chiellini, Sirigu, Verratti e Insigne, ma anche Jorginho, Emerson e Bernardeschi, oltre a Lazzari e Zaccagni. Cosa si inventerà il commissario tecnico della Nazionale? Il Corriere dello Sport scrive che Mancini si affiderà ad un tridente romano, con Politano, Pellegrini e Scamacca.

“Il capitano della Roma si muoverà, come è già capitato in Nazionale, nel tridente. Non c’è molta scelta a destra, dove riemergerà Politano, tagliato l’ultimo giorno dalla lista per l’Europeo. Centravanti Scamacca: bisogna concedergli spazio, esperienza, occasioni. La staffetta con Belotti o Raspadori è scontata. Questi sono e ci pensi chi discute Immobile, anche se in azzurro non rende come alla Lazio. Prende forma un tridente romano. Politano è cresciuto nel Selva Candida, Scamacca viene da Fidense. Pellegrini, di Cinecittà, è stato lanciato dall’Almas”.