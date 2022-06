CorSport: Italia-Ungheria, Gnonto titolare, confermati Cristante e Scamacca 

Rientra Raspadori, in mezzo Barella e Locatelli. In difesa Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Spinazzola. Test per Donnarumma

Ieri, in conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha dichiarato che anche contro l’Ungheria, stasera, farà un ampio turnover. Il Corriere dello Sport dà le ultime in termini di formazione.

“Rispetto alla Germania, dovrebbero essere confermati titolari Cristante regista basso e appunto Scamacca, se stamattina avrà recuperato in pieno. In avanti rientra Raspadori; in mezzo anche Barella e Locatelli, con una linea difensiva tutta nuova: Di Lorenzo, Mancini-Bastoni e finalmente Spinazzola. Test anche per Donnarumma, uscito dal Dall’Ara con un dito lussato della mano sinistra. Se, come sembra vorrà giocare, avendo dimostrato di aver ritrovato autostima con la Germania, sarà al suo posto, con la prima fascia da capitano della sua carriera azzurra”.