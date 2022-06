Cabrini: «Il calcio non è il mondo ideale per fare outing. Troppi imbecilli tra i tifosi delle curve»

A 40 anni dal successo del Mundial in Spagna, Libero intervista Antonio Cabrini, all’epoca 25enne. Brera gli affibbiò il soprannome di “bell’Antonio”.

«Mi fai una cortesia? Il Bell’Antonio non esiste più, Gianni Brera non mi fece certo un regalo ad affibbiarmi quel soprannome».

All’epoca i giornali scrissero che lui e Paolo Rossi dormivano insieme. Scoppiò il finimondo.

Di recente, un giocatore inglese ha fatto outing: il calcio è maturo per questo?

«L’omosessualità non è mai stato un problema nell’ambito di uno spogliatoio. Ai miei temi c’erano calciatori gay ma nessuno di noi aveva problemi, mai visto nessuno evitare la doccia accanto a un compagno di squadra omosessuale. Sarebbe stato assurdo. Però resto dell’idea che il calcio non sia il mondo ideale per fare outing. Troppi imbecilli tra i tifosi delle curve, immagina i cori all’entrata in campo».