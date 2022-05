Ci sono due calciatori del Napoli tra i convocati di Paolo Nicolato per le prossime sfide della Nazionale italiana Under 21. Si tratta di Alessandro Zanoli e Gianluca Gaetano, che dopo lo stage agli ordini di Roberto Mancini si uniscono agli azzurrini per le sfide contro il Lussemburgo, la Svezia e l’Irlanda, valide per le qualificazioni ai prossimi campionati europei. Si tratta della prima convocazione per il terzino destro di Spalletti. Non si può dire lo stesso di Gaetano, che fa già parte del gruppo da qualche mese.

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Plizzari (Lecce), Stefano Turati (Reggina);

Difensori: Raoul Bellanova (Cagliari), Andrea Cambiaso (Genoa), Simone Canestrelli (Crotone), Andrea Carboni (Cagliari), Matteo Lovato (Cagliari), Caleb Okoli (Cremonese), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Monza), Giacomo Quagliata (Heracles Almelo), Mattia Viti (Empoli), Iyenoma Destiny Udogie (Udinese), Alessandro Zanoli (Napoli);

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Nicolò Fagioli (Cremonese), Gianluca Gaetano (Cremonese), Filippo Ranocchia (Vicenza), Nicolò Rovella (Genoa);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Pordenone), Lorenzo Colombo (Spal), Sebastiano Esposito (Basilea), Pietro Pellegri (Torino), Emanuel Vignato (Bologna), Kelvin K. Yeboah (Genoa).