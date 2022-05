Percassi saluta Sartori: «Una decisione consensuale, apriamo un nuovo corso»

L’ad dell’Atalanta in conferenza stampa: «Ha contribuito alla crescita dell’Atalanta, grazie per la serietà del lavoro». Gli subentra Tony D’Amico

L’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, ha salutato in conferenza stampa il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori, che lascia il club dopo otto anni per passare al Bologna.

“Sartori in questi otto anni, ha contribuito alla crescita dell’Atalanta. Lo ringrazia tutta l’Atalanta, come professionista che con passione e riservatezza ha contribuito a far grande il club. Abbiamo deciso consensualmente di separarci: non dico dove Giovanni andrà, spero solo ci mandi della mortadella. Il nostro club apre un nuovo corso: grazie, Giovanni, per quanto mi hai insegnato e per la serietà nel lavoro. Grazie dalla famiglia atalantina”.