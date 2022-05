«Morite, scimmie calabresi», le offese del tifoso del Vicenza in un video girato allo stadio Menti

Sul Gazzettino. Immediate le reazioni politiche. Il governatore della Calabria: «E’ un cretino, ma va punito». Il sindaco di Vicenza: «condanno il gesto»

Sul Gazzettino l’ennesima storia di razzismo nel calcio. Durante la gara di andata dei play out tra Lanerossi e Cosenza per rimanere in Serie B allo stadio Menti, un tifoso del Vicenza ha urlato contro quelli del Cosenza frasi come «scimmie calabresi», «morite terroni», «ricacciamoli in Africa», «bomba in Calabria», «la Calabria è mafia». Tutto registrato in un video denunciato sul suo blog dal presidente dell’associazione “Legalità democratica” Massimiliano Granata.

Sull’accaduto si è espresso il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, in un post su Twitter.

«Ho visto il video dello pseudo-tifoso del Vicenza che insulta Cosenza, la Calabria e i calabresi. Mi sembra palese che si tratti di un cretino. Ma questo non rende meno gravi le sue deliranti affermazioni. Che venga identificato e punito con strumenti adeguati: Daspo e codice penale».

Anche il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, ha preso posizione, una volta venuto a conoscenza del video:

«Va condannata ogni forma di razzismo, quindi condanno il gesto».