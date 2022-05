Liverpool-Real Madrid, fischio di inizio rinviato di 15 minuti per problemi di ordine pubblico

Troppi i tifosi ancora fuori dallo stadio che non riescono ad entrare. La calca inattesa ha portato la Uefa a decidere di posticipare il match

La calca all’esterno dello Stade de France di Parigi per la finale di Champions League è terrificante. Solo il caso ha evitato un nuovo Heysel. Per i problemi di ordine pubblico ed una gestione scriteriata della serata, il fischio d’inizio di Liverpool-Real Madrid è stato posticipato di 15 minuti. Troppi tifosi del Liverpool sono ancora fuori dallo stadio di Parigi e non riescono ad entrare. Una calca inattesa che ha portato la UEFA a decidere di posticipare, di un quarto d’ora, il fischio d’inizio.