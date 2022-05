Libero: disastro Uefa. Non si dimostra all’altezza dello spettacolo che offre

L’organizzazione della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid allo Stade de France è stata un disastro targato Uefa. L’organizzazione calcistica europea non si è dimostrata all’altezza dello spettacolo che offre. Lo scrive, su Libero, Claudio Savelli commentando le scene di panico all’esterno dello stadio parigino, ieri.

“Le persone perbene hanno pagato per i pochi teppisti e per l’incapacità della Uefa di fare ordine. Quest’ultima ha infatti chiesto e ottenuto la chiusura dei cancelli perché non sapeva come aiutare i pochissimi steward fuori dallo stadio, travolti dai furbi seriali. Sono scene (visibili nei numerosi video sui social) di puro dilettantismo, altro che da finale di Champions. Che una parte dei tifosi inglesi aspetti queste occasioni per delinquere è noto a tutti, tranne a chi organizza. Il risultato pratico è stato un ritardo di oltre mezz’ora e l’inevitabile nervosismo dei giocatori del Liverpool e del Real, che hanno dovuto scaldarsi due volte. Questa partita è stata assegnata in corsa a Parigi (si sarebbe dovuta giocare in Russia) tra le polemiche, vista l’amicizia di interesse tra il presidente Ceferin e Al Khelaifi, sceicco del Qatar dove si disputeranno i prossimi Mondiali e presidente del Psg. La fase finale è cominciata con un sorteggio sbagliato, è finita con il disastro organizzativo. La Uefa non si dimostra all’altezza dello spettacolo che lei stessa offre”.