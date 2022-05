La Roma liquida il Torino 3-0 e torna in Europa League (in attesa della finale)

Qualificazione matematica. Abraham segna una doppietta e sale a 17 gol in Serie A e 26 in stagione. Mercoledì la finale di Conference contro il Feyenoord

La Roma di José Mourinho è in Europa League. Dopo il settimo posto dello scorso anno, i giallorossi si sono assicurati la sesta posizione dominando a Torino 3-0 nonostante il 41% di possesso palla. E adesso sono sicuri che il prossimo anno disputeranno l’Europa League, non sono più appesi alla finale di Conference che resta l’appuntamento più importante della stagione: mercoledì 25 a Tirana contro il Feyenoord.

La Roma ha vinto 3-0 in una partita senza storia, due i rigori a favore uno realizzato da Abraham e l’altro da Pellegrini. L’inglese ha realizzato una doppietta ed è arrivato a quota 17 gol in Serie A e 26 in stagione. Non male per un centravanti che qualcuno troppa precipitosamente aveva definito sopravvalutato. Nella prima stagione, Mourinho ha riportato la Roma in Europa e ha conquistato un finale. Non male per il portoghese.