Il Telegraph elogia Conte e tratta Levy come un Adl: «dimostri che tiene al Tottenham più che ai soldi»

Un attacco al presidente. Il quarto posto (e quindi la Champions) cambia la prospettiva. Ma Conte è ambizioso e vuole acquisti all’altezza. La separazione è una delle opzioni possibili

Il quarto posto del Tottenham – insperato lo scorso autunno al momento dell’arrivo di Antonio Conte – è una delle notizie più importanti della Premier. Ovviamente non il titolo principale vista l’emozionante ultima giornata con la vittoria a dieci minuti dalla fine del City di Guardiola. Il Telegraph scrive un articolo che ricorda molto da vicino le polemiche napoletane. È un atto d’accusa al presidente del Tottenham Daniel Levy. Non gli dà del pappone, non è nella loro cultura. Ma scrive che è giunto il momento di dimostrare che tiene più al Tottenham che ai soldi. Scrive il Telegraph:

il presidente del Tottenham Hotspur Daniel Levy dovrebbe ringraziare Antonio Conte ogni singolo giorno di questa estate, per quanto alte possano essere alte le richieste dell’italiano o costose le sue ambizioni.

Ed eccoci a domande che sembrano quelle che a Napoli pongono da anni a De Laurentiis:

Levy vuole davvero rendere il Tottenham all’altezza di competere con i migliori?

Scrive che Conte ha eliminato la cultura dell’alibi che si era sviluppata nel Tottenham. Che ha migliorato la reputazione del club oltre al conto bancario.

Ha lasciato Levy senza motivi legittimi, se non una mancanza di ambizione, per non premiare il suo brillante allenatore con l’arrivo di grandi nomi.

Fa l’elenco dei giocatori sfuggiti al club: Paulo Dybala, Bruno Fernandes, Sadio Mane, Jack Grealish, James Ward-Prowse e, più recentemente, Luis Diaz.

E aggiunge:

È giunto il momento per Levy di dimostrare che lo stadio, che è costato al club alcuni di quegli acquisti accattivanti, è stato costruito per la vera gloria del calcio e non solo le entrate e i profitti record che la Champions League garantirà insieme ai concerti di Lady Gaga e dei Guns N’Roses. Convincere Conte a rimanere darebbe stabilità al Tottenham in un momento in cui il Manchester United si sta preparando per un altro periodo di transizione con un nuovo allenatore (Ten Hag) e il Chelsea sta affrontando un’estate di recupero sotto una nuova proprietà.

Il Telegraph scrive che non è da escludere una separazione tra Conte e Levy.