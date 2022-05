Il Napoli smentisce il CorSport: «Non è vero che abbiamo offerto a Koulibaly la metà di quanto guadagna»

Il comunicato del club: «Sono falsità che destabilizzano l’ambiente e possono danneggiare la trattativa di prolungamento di contratto»

Con una nota ufficiale pubblicata sul suo sito, il Napoli smentisce quanto scritto dal Corriere dello Sport in merito al rinnovo di Koulibaly. In particolare, il club di De Laurentiis smentisce che la cifra offerta al senegalese per il rinnovo sia di 3 milioni di euro, ovvero la metà dell’ingaggio attuale. Di seguito il comunicato.

“Il Calcio Napoli non comprende come un editore attento quale Amodei possa consentire che si scriva sul Corriere dello Sport che la SSC Napoli abbia offerto a Koulibaly la metà di quello che guadagna, ovvero 3 milioni. Queste sono falsità che possono destabilizzare l’ambiente e creare inopportune negatività in una trattativa di prolungamento di contratto”.