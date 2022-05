Il Liverpool di Klopp tiene aperta la Premier anche schierando le riserve

Batte il Southampton 2-1 con la seconda squadra e costringe il City di Guardiola a dover battere l’Aston Villa se non vorrà perdere il campionato

La Premier è ancora aperta. Si assegnerà all’ultima giornata, proprio come la Serie A. Il Manchester City è in testa a 90 punti ma il Liverpool di Klopp segue a 89. In caso di arrivo in parità, vincerebbe il City che ha una migliore differenza reti. La squadra di Guardiola sarà costretta, domenica prossima, a battere l’Aston Villa (il City giocherà in casa) mentre i Reds ospiteranno il Wolverhampton.

Eppure questa sera, nel recupero della 37esima giornata, Klopp ha schierato la seconda squadra in casa del Southampton. Crede nello scudetto ma sa benissimo che il match più importante lo giocherà il 28 maggio a Parigi: finale di Champions League contro il Real Madrid.

Il tecnico tedesco ha considerato possibile battere anche con una squadra di fatto con il solo Alisson titolare oppure quattro se vogliamo considerare Konaté, Matip e Milner.

E infatti, nonostante il gol iniziale del Southampton, il Liverpool ha ribaltato il risultato prima con Minamino e poi con Matip. I Reds hanno dominato il match e ora domenica (ore 17) il City sarà obbligato a vincere.