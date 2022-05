Il CorSport risponde a De Laurentiis: affermazioni gravissime e offensive che minano la libertà di stampa

“Il calcio Napoli non è nuovo a episodi del genere” è ancora una volta “irriguardoso del lavoro altrui”, un atteggiamento “inaccettabile e intollerabile”

Il Corriere dello Sport risponde al Napoli, che ieri ha pubblicato un comunicato in cui dichiarava che quanto scritto dal quotidiano sportivo in merito all’offerta di rinnovo presentata a Koulibaly fosse una falsità che corre il rischio di destabilizzare la tifoseria e danneggiare la stessa trattativa. Il quotidiano sportivo, parlando di De Laurentiis, scrive:

“Siamo sinceramente lieti che lui legga solo il CdS. E non anche gli altri quotidiani e siti concorrenti, italiani e internazionali, sui quali la notizia della trattativa con Koulibaly è stata pubblicata nei medesimi termini”.

Al presidente del Napoli il quotidiano sportivo gira una domanda:

“Come può non sapere che, in una democrazia liberale, l’editore non esprime una censura preventiva sugli articoli pubblicati dal suo giornale?”.