Guardiola in versione “La volpe e l’uva”: «Vincere la Premier è più difficile che vincere la Champions»

Pep Guardiola e una rivisitazione della celebre favola di Esopo “La volpe e l’uva”. Criticato per non essere mai riuscito a vincere la Champions nonostante il suo City sia la squadra che ha speso di più negli ultimi anni, Guardiola ha trovato una scappatoia mediatica, forte anche dei suoi successi (di tutto rispetto) in Premier.

Vincere la Premier League «è più difficile» che vincere la Champions League. Ha detto così il tecnico catalano che domenica si gioca il campionato contro il Liverpool. Novanta punti il City, ottantanove la squadra di Klopp. Il City ha una migliore differenza reti, quindi in caso di arrivo a pari punti vincerebbe il City. Le partite sono City-Aston Villa e Liverpool-Wolverhampton.

“La Premier è una competizione che dura molte settimane, alterna momenti belli e altri brutti, situazioni diverse. È già una vittoria esser lì a lottare, come abbiamo fatto in questi anni. L’anno in cui ha vinto il Liverpool, non siamo stati abbastanza bravi, per il resto siamo sempre stati lì. È un riconoscimento a chi è stato più continuo. Non sto dicendo che la Champions League non sia importante. Ci sarebbe piaciuto giocare a Parigi la prossima settimana. Ma vincere 38 partite oppure 6-7 è diverso”.

«Un mese fa avevo detto che avremmo avuto bisogno di più di 90 punti».