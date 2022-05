Caos Stade de France, la Uefa annuncia di aver commissionato un rapporto indipendente

Sul suo sito ufficiale, la Uefa ha annunciato di aver commissionato un rapporto indipendente su quanto accaduto la sera della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid allo Stade de France, con i tifosi rimasti intrappolati all’esterno dello stadio in condizioni di sicurezza precaria a causa di seri problemi di organizzazione. Il rapporto è affidato al portoghese Tiago Brandao Rodrigues. Una volta concluso, la Uefa valuterà il da farsi.

La UEFA ha annunciato oggi di aver commissionato un rapporto indipendente sugli eventi che circondano la finale di UEFA Champions League a Parigi sabato 28 maggio. La revisione completa esaminerà il processo decisionale, la responsabilità e i comportamenti di tutte le entità coinvolte nella finale. Il rapporto sarà compilato in modo indipendente e il Dr. Tiago Brandão Rodrigues dal Portogallo guiderà la produzione di questa recensione. Il dottor Tiago Brandão Rodrigues (nato a Braga, in Portogallo nel 1977) è un membro del parlamento portoghese e presidente della commissione parlamentare per l’ambiente e l’energia. È stato ministro portoghese dell’Istruzione (responsabile anche dello sport e della gioventù) tra il 2015 e il 2022, membro del consiglio della Fondazione dell’Agenzia mondiale antidoping (2019-2021) ed è stato addetto olimpico portoghese durante i Giochi Olimpici del 2012 a Londra. Al fine di garantire il suo status di indipendenza nel processo, il Dr. Brandão Rodrigues ha accettato di eseguire questo compito su base pro bono. Le prove saranno raccolte da tutte le parti interessate e i risultati del rapporto indipendente saranno resi pubblici una volta completato e una volta ricevuti i risultati, la UEFA valuterà i passi successivi.