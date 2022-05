Caos allo Stade de France, domani riunione al ministero dello Sport francese per capire cosa è andato storto

Dopo quanto accaduto all’esterno dello stadio in occasione di Liverpool-Real Madrid, il ministro dello sport Amélie Oudéa-Castéra ha convocato una riunione per domani mattina. Lo riporta L’Equipe, insieme alla nota diffusa in giornata. Il ministro dello Sport vuole vederci chiaro, capire di chi è la responsabilità “per evitare che eventi del genere si ripetano”.

Quasi ventiquattro ore dopo gli incidenti prima della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid (0-1), che hanno portato a 105 arresti e 39 persone in custodia, secondo il Ministero dell’Interno, Amélie Oudéa-Castéra, Ministro dello Sport e dei Giochi Olimpici e Paralimpici, ha deciso di convocare una riunione presso il ministero, lunedì alle undici del mattino. In una dichiarazione, ha affermato che “la priorità è ora identificare con precisione i malfunzionamenti con la Uefa, la Federcalcio francese, lo Stade de France, la Prefettura di Seine-Saint-Denis e il municipio di Saint-Denis al fine di imparare la lezione per evitare che tali incidenti si ripetano per i nostri futuri grandi eventi sportivi internazionali». Anche il prefetto di polizia di Parigi, Didier Lallement, è stato convocato in Francia per la Coppa del Mondo di rugby nel 2023 e per i Giochi di Parigi nel 2024.