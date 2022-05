A Parigi le istituzioni politiche e sportive hanno perso. E non con lo stesso onore del Liverpool

«Il Liverpool ha perso la finale di Champions League contro il Real Madrid. Nella serata francese, però, c’è stata un’altra sconfitta, e non ugualmente onorevole. Non è maturata in campo, è al di fuori dallo Stade de France. Hanno perso le autorità, politiche e sportive, responsabili del regolare svolgimento della finale di Champions League»

A scrivere è il Paìs, quotidiano spagnolo. Che non si esime dal commentare le immagini vergognose alle quali siamo stati costretti ad assistere, le immagini che provenivano all’esterno dello Stade de France. Una situazione vergognosa raccontata anche da Francesca Leva sul Napolista

«Francia e UEFA non siano state in grado di organizzare adeguatamente il principale evento calcistico dell’anno. Per ora nessuno si assume la responsabilità. Il governo francese incolpa i tifosi inglesi. La UEFA prende di mira chi possedeva biglietti contraffatti. Il Liverpool giudica “inaccettabile” il trattamento ricevuto dai suoi sostenitori e chiede un’indagine. L’Équipe titola: “La festa rovinata”»

El Paìs ritiene che il fiasco sia stato dovuto a un insieme di concause, una di queste è che la Francia abbia avuto solo tre mesi per preparare l’evento che originariamente spettava a San Pietorburgo. Sta di fatto che anche in Spagna scrivono di una partita senza alcuna tensione tra i tifosi delle due squadre, è stato un evento di festa. E per questo si fa molta fatica a spiegarsi tanta disorganizzazione.