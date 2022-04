Valdano: «Ancelotti conserva il suo spirito rurale e non si sente padrone del futbol. È un uomo felice»

La Gazzetta dello Sport intervista Jorge Valdano su City-Real Madrid e dunque su Guardiola e Ancelotti, due tecniche che l’argentino porta nel cuore. Su Ancelotti:

«Mi sembra straordinario che un personaggio che è da anni nell’élite assoluta e che ha vissuto nelle grandi capitali europee conservi ancora intatto il suo originale spirito rurale. E che parli di suo padre, e di suo figlio, con tanto amore. Ha un equilibrio straordinario, il dono della semplificazione e modi sempre rispettosi, cosa difficile da conservare in un territorio tanto emozionale com’è il calcio. Mi piace il fatto che Ancelotti ammiri e rispetti il talento dei giocatori, non si sente il padrone del futbol. E poi è un uomo felice: in questo mondo dove tutti i protagonisti sembrano soffrire come dei disgraziati, ecco una persona che non solo si diverte, ma che ha il coraggio di dirlo senza alcun complesso. Ed è per tutto questo che sta facendo una stagione straordinaria e imprevedibile».