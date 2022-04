Mourinho, la Roma e Zaniolo riportano il Bodo e la Norvegia ai margini del villaggio

Finisce 4-0, Roma in semifinale di Conference League, unica italiana superstite in Europa. In 60mila all’Olimpico per il Bodo, impensabile per Napoli

Si torna ai classici. Una squadra italiana rifila quattro gol a una squadra norvegese. La Roma di Mourinho tratta il Bodo Glimt a cocchiere affitto. Come è ovvio che sia. Hanno avuto fin troppa boria i norvegesi del Bodo forti dei sei gol rifilati in autunno ai giallorossi di Mourinho.

Stasera non c’è stata partita. Quattro a zero e semifinali di Conference League. Per la Roma la terza semifinale europea in cinque anni. La Roma è l’unica italiana superstite in Europa. Partita avviata dopo cinque minuti con gol di Abraham, dopodiché si è scatenato Zaniolo che ha firmato la sua tripletta. Per il Bodo nemmeno un tiro in porta.

Sessantamila spettatori per un quarto di finale di Conference League: utopia per Napoli.

Mourinho ha confermato ancora una volta che non sei Mourinho per caso. Sta portando avanti un lavoro importante di ricostruzione. Bisognava avere spalle larghe, oltre che grande conoscenza di calcio.