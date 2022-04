Il gol perfetto del Liverpool: 25 passaggi, 9 giocatori coinvolti, assist da urlo di Mane a Salah (VIDEO)

La celebrazione del Telegraph che lo illustra come se fosse il gioco “Unisci i puntini”. Lo United umiliato (4-0). «È stato un allenamento per il Liverpool»

Il Liverpool ha annientato il Manchester United: 4-0 per una partita che non è mai stata in discussione. Il primo gol – di Luis Diaz – è stato segnato al quinto minuto. Ma il gol che il Telegraph celebra in apertura è il secondo. Che il quotidiano definisce il gol perfetto con 25 passaggi consecutivi, nove giocatori coinvolti (l’unico che non tocca il pallone è Van Dijk) e l’assist da urlo di Mane (senza guardare) per Salah che peraltro controlla il pallone in modo sublime, di destro, e poi di sinistro lo appoggia in rete davanti a un impietrito De Gea.

Il quotidiano lo illustra come se fosse il gioco “unisci i puntini” de La settimana enigmistica. È stata una partita imbarazzante per la disparità di livello che si è vista in campo. Scrive il Telegraph:

Il vero divario tra Liverpool e United può essere misurato in velocità e abilità tecnica. In capacità di applicazione. In acume acume tattico dei giocatori del Liverpool e di uno dei più grandi allenatori della sua generazione, e nella esibizione di una squadra d’élite che esegue le sue esercitazioni di allenamento mentre l’avversario fisicamente e tecnicamente appassisce.