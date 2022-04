Alla perenne ricerca del nuovo Ferguson, ora il Manchester United scommette su Ten Hag

Il club: «Ha dimostrato di essere uno degli allenatori più entusiasmanti e vincenti d’Europa, siamo rimasti colpiti dalla sua visione a lungo termine»

È Erik ten Hag il prossimo allenatore del Manchester United. Lo ha annunciato ufficialmente il club che dal 2013 (quasi dieci anni) è alla ricerca del nuovo Ferguson. Ha provato Moyes, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, ora Rangnick e quindi Ten Hag.

Lo United fa sapere che l’olandese (52 anni) sarà sotto contratto fino al 2025, con opzione fino al 2026. Ten Hag non ha un palmares così pieno. Ha praticamente vinto solo in Olanda, sempre con l’Ajax: due campionati (potrebbe arrivare il terzo. è in testa con quattro punti sul Psv Eindhoven), due coppe d’Olanda e una supercoppa olandese. Di lui ovviamente si ricorda il gioco dell’Ajax che tre anni fa sfiorò la finale di Champions che sfumò all’ultimo minuto contro il Tottenham di Pochettino.

Per il ds dello United John Murtough

Negli ultimi quattro anni all’Ajax, Erik ha dimostrato di essere uno degli allenatori più entusiasmanti e vincenti d’Europa, rinomato per il calcio attraente e offensivo della sua squadra e l’impegno per la crescita dei giovani. Nei colloqui che hanno preceduto il suo ingaggio, siamo rimasti profondamente colpiti dalla sua visione a lungo termine per riportare il Manchester United al livello che si siamo prefissati e dalla sua determinazione per raggiungere questo obiettivo.

Il comunicato riporta anche le frasi dell’allenatore olandese:

“È un grande onore diventare l’allenatore del Manchester United e sono estremamente eccitato dalla sfida che ci attende. Sarà difficile lasciare l’Ajax dopo questi anni incredibili, e posso rassicurare i nostri tifosi sul massimo impegno per completar positivamente questa stagione prima di trasferirmi al Manchester United.”