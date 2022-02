Il nuovo Everton di Lampard: Dele Alli, Van de Beek e Paul Clement lo storico vice di Ancelotti

Non ha ancora messo in pratica il regolamento interno che stabilì al Chelsea, l’obiettivo è recuperare posti in classifica. L’Everton è tre punti sopra la retrocessione

Forse l’Everton ha superato il periodo di confusione. È presto per dirlo, visto che il campionato è fermo ma la società sembra aver preso la decisione migliore per sostituire Benitez da sempre inviso all’ambiente. L’Everton ha ingaggiato Frank Lampard che ha portato con sé un professionista dalla grande esperienza come Paul Clement che ha lavorato con Ancelotti al Chelsea (Lampard era giocatore), al Psg, al Real Madrid (la prima esperienza di Ancelotti, quella della Decima), al Bayern. Lo staff tecnico è ulteriormente arricchito dalle presenze di Joe Edwards (una vita nelle giovanili del Chelsea, ha contribuito a creare una delle Academy più forti al mondo) e Chris Jones (anche lui dal Chelsea.

Lampard è riuscito a convincere Moshiri e il club a far arrivare a Goodison Park Dele Alli (dal Tottenham a zero con una serie di bonus che possono scattare) e il centrocampista olandese Van de Beek in prestito secco dal Manchester United.

Non male come inizio. Il compito dell’ex bandiera del Chelsea non è semplice, l’Everton naviga nei bassifondi della classifica, ha appena quattro punti in più del Newcastle che è terzultimo e quindi oggi retrocederebbe.

Lampard, come ricorda il Telegraph, al Chelsea cominciò con una serie di regole: multa di 20mila sterline per chi arrivava in ritardo agli allenamenti, divieto di ingresso per i procuratori dei calciatori a meno che non fossero lì per discutere ufficialmente con il club questioni contrattuali.

Stavolta ha scelto un approccio più soft, soprattutto perché la situazione di classifica è delicata e in questo momento ogni sforzo deve essere dedicato a conquistare una posizione di tranquillità.

Lampard era senza panchina da un anno, da quando – il 25 gennaio del 2021 – venne licenziato dal Chelsea che poi con Tuchel ha vinto la Champions League.

L’Everton adesso dovrà riempire la casella del direttore sportivo.