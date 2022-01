Repubblica: «il caso Zielinski quasi legittima le perplessità del governo che voleva fermare la Serie A»

«Il polacco è risultato positivo e ha giocato contro la Juve nonostante la quarantena imposta dalla Asl perché il giocatore non ha la terza dose»

Secondo Repubblica – che in tema di calcio è spesso protagonista di frecciate nei confronti del Napoli – il caso Zielinski legittima le perplessità del governo. Come se tutto questo can can fosse nato per Zielinski. Anche Repubblica, comunque, giunge alla verità e cioè che Draghi avrebbe voluto fermare il campionato.

Ecco cosa scrivono:

Al governo la Federcalcio offrirà l’obbligo di terza dose per tutti, nell’attesa però il rischio di esporsi a figuracce esiste. Basti pensare al Napoli: ieri è risultato positivo Zielinski, uno dei tre calciatori a cui la Asl Napoli2 aveva imposto la quarantena perché sprovvisto di terza dose. Ciò nonostante, era stato comunque schierato in campo a Torino contro la Juventus. Il caso quasi legittima le perplessità del governo, che più che chiudere gli stadi avrebbe preferito fermare la Serie A.