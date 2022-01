Mihajlovic: «Abbiamo perso contro una squadra più forte, ma non ci alleniamo come si deve da tanto»

A Dazn: «Manca la condizione fisica, è normale andare in difficoltà. Arnautovic? Ha sempre qualcosa, dall’inizio del campionato, ma gioca lo stesso»

L’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida persa contro il Napoli.

«Abbiamo perso contro una squadra migliore, nel primo tempo potevamo far meglio, ci hanno messi in difficoltà, nel secondo abbiamo fatto meglio, avremmo potuto anche riaprire la partita, ma da due settimane non ci alleniamo come si deve, per Covid, quarantene, infortuni, mancando la condizione fisica, contro una squadra più forte è normale andare in difficoltà».

«L’abbraccio con Palacio? Lui è un gran bravo ragazzo, abbiamo parlato un po’, è venuto a vedere la partita».

«Arnautovic? Ha sempre qualcosa, dall’inizio del campionato, è vero che gioca, bisogna anche dargli merito prima della partita, ieri ha fatto una puntura per il dolore ma si vedeva che non stava bene».