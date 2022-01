Leao: «La mia famiglia mi ha insegnato che senza sacrifici non si va da nessuna parte»

La Gazzetta dello Sport intervista l’attaccante del Milan, Rafael Leao. Racconta quanto è stata importante l’educazione ricevuta dalla sua famiglia.

Parla della sua infanzia nel quartiere Bairro da Jamaica, ad Amora.

Su Ibrahimovic:

«Zlatan è un campione che non ha mai dimenticato il passato. A me ricorda sempre di restare umile e di lavorare, lavorare, lavorare : solo così puoi fare grandi cose».

In due anni a contatto con Zlatan anche Leao è cambiato.

«Prima non ero costante. Magari giocavo un quarto d’ora alla grande, poi mi fermavo o facevo le cose a metà, saltavo l’uomo e sbagliavo il passaggio chiave. Oggi sono diventato concreto, continuo nei 90 minuti, segno di più e faccio più assist. Gioco in una grande squadra, certo, ma ho cambiato il modo di approcciarmi alle partite. Sono più deciso ».

Come è scattato il clic?

Su Pioli:

«Pioli mi ha capito, sa che con i miei dribbling e i miei strappi posso fare la differenza. Prima con me curava molto l’aspetto tattico, ero più giovane e più indisciplinato. Ora non mi spiega molto, si fida di me, sa che faccio la mia parte anche quando il pallone ce l’hanno gli avversari. Mi dice “Stai largo e punta l’uomo”: per me diventa tutto più facile. Ho giocato anche da prima punta e da “10”, sono pronto a rifarlo se serve, ma a sinistra è un’altra cosa…».