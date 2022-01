Il Toronto ha prolungato il contratto di Akinola, sarà lui il partner di Insigne (VIDEO)

Insigne-Akinola, i tifosi del Toronto sognano. Il 22enne naturalizzato canadese è un calciatore su cui il club punta molto, è reduce da un infortunio al ginocchio

Sarà Ayo Akinola la punta centrale del Toronto Football Club per la prossima stagione. L’attaccante statunitense, naturalizzato canadese, ha firmato il rinnovo col club canadese. Il contratto è stato esteso fino al 2024, con opzione al 2025.

Akinola ha 22 anni ed è reduce da un brutto infortunio ma è il futuro del club canadese della MLS. Sarà lui la punta centrale che dialogherà con Insigne, lui che riceverà i cross e gli assist dell’ormai ex calciatore del Napoli. Insigne-Akinola, i tifosi del Toronto posso sognare.

«Sono molto onorato e felice di firmare un nuovo contratto con il Toronto FC» ha dichiarato Akinola. «Niente mi rende più felice».

Athletic scrive che Akinola ha fin qui giocato 46 partite con 14 gol. È stato poi fermato da un infortunio al ginocchio. Nella stagione 2020 segnò 9 reti in 15 partite.

Il presidente Bill Manning, colui il quale ha candidamente dichiarato di aver scovato Insigne su Transfermarkt, ha detto:

“Negli ultimi anni, è stato estremamente gratificante guardare Ayo crescere come giocatore e come persona. Abbiamo potuto intravvedere quanto Ayo possa essere importante per il Toronto».

Akinola viene definito un attaccante potente, bravo con la palla in area e dotato di buona velocità.