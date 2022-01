Entra, segna e poi fa un assist. In 8 minuti. Balotelli celebra così il probabile ritorno in Nazionale (VIDEO)

Un pomeriggio da sogno per Super Mario, in gol con un tiro potente e preciso di prima intenzione. Sarà contento Mancini

Aveva saltato quattro partite per infortunio e quindi non era stato scelto da Vincenzo Montella per cominciare da titolare la partita contro il Karagumruk, vinta per 5 a 0 dall’Adana Demirspor. Eppure, a Mario Balotelli è bastato un minuto per mettere la sua firma sul tabellino. Entrato all’ottantaduesimo, un minuto dopo ha tradotto in rete di prima intenzione un servizio del suo compagno Akgun. Un bel gol, che Super Mario ha pubblicato anche sul suo profilo Instagram.

Non è tutto. Sul finire del match, Balotelli ha ricambiato il favore, servendo allo stesso Akgun l’assist per il definitivo 5-0. Un rientro col botto, per festeggiare il sempre più probabile ritorno in Nazionale, con Mancini che secondo le ultime indiscrezioni diffuse da Sky sarebbe intenzionato a convocare Mario per lo stage che si terrà nei prossimi giorni a Coverciano.