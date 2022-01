È il Milan di Leao e Theo Hernandez, non solo di Ibrahimovic: 3-0 al Venezia

Il portoghese e il francese (doppietta) protagonisti della vittoria. In rete anche Zlatan. Rossoneri momentaneamente primi in (in attesa dell’Inter)

Metti un Leao nel motore e già che ci sei aggiungi pure Theo Hernandez. Il risultato è il Milan dilagante che ha vinto 3-0 sul campo del Venezia. Partita ovviamente condizionata in positivo – per i rossoneri – dal gol di Ibrahimovic dopo neanche due minuti. Zlatan ha solamente dovuto appoggiare in rete da due passi dopo uno scatto bruciante del portoghese sulla fascia sinistra. Il Milan sembra essere tornato, anche perché stanno tornando i calciatori. Quella rossonera è forse la squadra meglio assortita con un perfetto mix tra esperienza ed esuberanza giovanile. Del resto non si ha per caso un dirigente con Paolo Maldini.

Nella ripresa, sulla sinistra Leao ha servito a Hernandez un pallone che il francese ha trasformato in una discesa a rete con tiro sul primo palo. Per concludere, un pasticcio difensivo veneto che si è concluso con un fallo di mano sulla linea e conseguente rigore realizzato da Theo Hernandez.

Il Milan si è portato momentaneamente in testa alla classifica con 48 punti. L’Inter, a 46, deve però ancora giocare due partite. Una la giocherà stasera a San Siro contro la Lazio.