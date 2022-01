Dalla Polonia: Cannavaro e Pirlo si sono proposti per la panchina della Nazionale

Il portale polacco Sportowefakty.wp.pl scrive che sono tante le candidature spontanee arrivate per sostituire Sousa. Al momento, però, il favorito è Nawalka

Il portale polacco Sportowefakty.wp.pl fa i nomi dei candidati alla panchina della Nazionale dopo l’addio di Paulo Sousa. Un focus sulle candidature spontanee pervenute alla federazione. Sembra che si siano offerti Fabio Cannavaro e Andrea Pirlo.

“Da quando Paulo Sousa ha cessato di essere l’allenatore della squadra nazionale polacca, PZPN riceve regolarmente proposte da rappresentanti di allenatori stranieri. La federazione polacca ha rescisso il contratto con Sousa mercoledì scorso, che ha avuto un impatto piuttosto forte in Europa. Fabio Cannavaro e Andrea Pirlo si sono offerti volontari per lavorare con la squadra. Ci sono molte altre di queste offerte. È interessante notare che richieste e suggerimenti provengono da formatori al di fuori della Polonia. Gli allenatori nazionali non hanno inviato il proprio curriculum all’associazione”.

In particolare, sarebbero 12 gli allenatori che hanno fatto domanda per lavorare con la Polonia attraverso i loro agenti, anche dall’Ucraina e dalla Francia, ma non sono ancora state avviate trattative.

L’ipotesi più gettonata, al momento, è quella di Adam Nawalka, che ha lavorato con la Nazionale nel 2013-2018.