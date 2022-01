CorSport: Lazio, Luiz Felipe ha dato la sua disponibilità per la Nazionale, ma serve prima il rinnovo

C’è distanza tra domanda e offerta e all’orizzonte potrebbero esserci Valencia e Zenit. Mancini pronto a convocarlo per lo stage di gennaio

Il Corriere dello Sport scrive che il difensore della Lazio, Luiz Felipe, ha dato il suo ok alla Figc per la partecipazione alla Nazionale italiana. Il ct, Roberto Mancini, potrebbe convocarlo a gennaio per partecipare allo stage di Coverciano.

“Possiede il passaporto italiano ed ha appena dato la propria disponibilità alla Figc, che aveva provato a coinvolgerlo già nel 2019 con l’Under 21, quando il brasiliano (attratto dalle Olimpiadi di Tokyo, poi saltate), ci ripensò in extremis. Ora Mancini lo ha rimesso nel mirino e sembra intenzionato a convocarlo per lo stage di fine gennaio a Coverciano”. “Resta un passaggio formale per completare la pratica, il più sembra fatto, purché il mercato non lo allontani dalla Serie A”.

È infatti in discussione il suo rinnovo con la Lazio. È previsto un vertice tra il 6 e il 10 gennaio, appena Lotito rientrerà a Roma.

“Il brasiliano è partito da una richiesta di circa 2,5 milioni netti. Vorrebbe essere equiparato o almeno avvicinarsi al tetto fissato per Francesco Acerbi, leader della difesa laziale e perno della Nazionale di Mancini”.

Bisognerà vedere se Lotito riuscirà ad accontentarlo. Per ora non ci sono squadre italiane che lo seguono, sul mercato, sono invece possibili soluzioni all’estero, con il Valencia e lo Zenit pronte a farsi avanti.