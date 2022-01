Capello: «I calciatori no-vax danneggiano i propri club. Bisognerebbe togliere loro parte dello stipendio»

Alla Gazzetta: «Il Napoli? Se a gennaio resisterà, bisognerà farci i conti fino alla fine per lo scudetto. Lukaku? Il suo è paraculismo»

La Gazzetta dello Sport intervista Fabio Capello. Gli viene chiesto se secondo lui è giusto escludere i giocatori no-vax dalla possibilità di giocare.

«Certo. Immagino a che fonti scientifiche si saranno abbeverati i calciatori… Non vaccinarsi è un atto di egoismo. Se le forze dell’ordine sono obbligate a farlo, non vedo perché i tesserati ne siano esclusi. Chi non vi si sottopone fa un danno alla propria società. Bisognerebbe togliere loro parte dello stipendio».