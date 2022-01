Anche l’Udinese è un focolaio: 9 positivi, di cui 7 calciatori e 2 membri dello staff

Il comunicato del club. Sono tutti in isolamento, attivate le procedure e i protocolli in vigore. In Serie A è boom di contagi

Anche l’Udinese si trasforma in focolaio. I positivi, tra i friulani, sono 9, di cui 7 calciatori e 2 membri dello staff. Nel Napoli sono in tutto 10, come nel Verona, la Salernitana se la passa malissimo. Nelle squadre è un’esplosione di contagi. Il comunicato dell’Udinese:

“Udinese Calcio comunica che, in seguito agli screening specifici cui regolarmente si sottopongono tutti i componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati 9 casi di positività al Covid-19 (7 calciatori e 2 membri dello staff). Il Club ha immediatamente attivato tutte le procedure in osservanza delle vigenti norme e protocolli ed ha informato le autorità sanitarie competenti con cui è costantemente in contatto”.