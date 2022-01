Ancelotti su Real-Barcellona: «Sarei preoccupato se i miei giocatori si sentissero favoriti»

Il «Classico» di domani è più importante degli altri: vale un trofeo, la Supercoppa di Spagna. Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha presentato alla stampa la sfida al Barcellona: «Noi stiamo bene – ha detto – il Barça ha avuto qualche problema in più. Ma questa è una partita secca, si parte dallo 0-0 e sarei preoccupato se i miei giocatori si sentissero i favoriti. So che così non è».

La partita, che va in scena a Riyadh, in Arabia Saudita, è particolarmente sentita dall’ambiente. Carletto ha rispetto dei blaugrana anche senza Messi. Teme «veterani come Piqué, Alba, Busquets e giovani che si stanno mettendo in mostra e che hanno un grande futuro come Gavi, Nico e altri». Alcuni di questi giovani sono stati lanciati da Xavi, che ha incassato la benedizione di Ancelotti.