Zeman: «Insigne? Lasciando il Napoli che può lottare per lo scudetto, perderebbe una grande opportunità»

Alla Gazzetta: «La Nazionale? Veniva convocato pure Giovinco dal Canada. Il calcio è diventato un business anche per i giocatori»

La Gazzetta dello Sport intervista Zdenek Zeman sulla possibilità che Lorenzo Insigne accetti la Mls e la faraonica offerta del Toronto.

«Lorenzo è abbastanza grande per poter fare la scelta che ritiene migliore. Certamente da un punto di vista sportivo pensare che possa lasciare il Napoli in grado di lottare per lo scudetto può significare per lui perdere una grande opportunità. Ma non voglio giudicare quella che sarà la sua decisione».

Andando in Canada rischia di perdere il posto in Nazionale?

«Mancini lo conosce bene. E poi in azzurro veniva convocato pure Giovinco dal Canada. Ma non sarebbe la situazione ideale né per lui né per la Nazionale».

Possibile che Insigne rompa con il Napoli nonostante il fortissimo legame che ha con la città?

«Dipende. Per me lui rimane sempre napoletano. Il discorso è che oggi il calcio è diventato un business anche per i giocatori. Ma a me dispiacerebbe, perché come ragazzo lo conosco. Da sempre lui vive per Napoli. Da piccolo sognava quella maglia, è cresciuto nel vivaio, poi è diventato capitano. Se andasse in Canada, sarebbe una grande perdita per tutto il calcio italiano».