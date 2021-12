Spalletti: «Il ricorso respinto mi amareggia. Dimostra che è difficile un confronto arbitri-allenatori»

Nell’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha espresso rammarico per il fatto che il ricorso sui due turni di stop dopo l’espulsione è stato respinto. Ha criticato la tanto sbandierata collaborazione tra uomini di campo ed istituzioni, che in realtà non sembra poi essere fattibile nella realtà.

«Ricorso respinto? Sì, sono un po’ deluso. Si fanno riunioni dove si invoca il dialogo e collaborazione tra uomini di campo e arbitri, istituzioni, ma poi basta una situazione come questa per capire che è difficile avere un confronto. Ho ammesso di avere avuto un comportamento in quel momento poco opportuno, anche se non così eccessivo da meritare due giornate. Dentro le 500 partite io 2 giornate non le ho mai ricevute, ero fiducioso del confronto diretto per riportare nei termini giusti quanto accaduto sul campo dopo aver scontato già un turno con l’Atalanta. La mia carriera quasi immacolata dal punto di vista disciplinare non è bastata per acquisire credibilità e trasparenza. Questa collaborazione tanto chiacchierata evidentemente rimane difficile. Accetto con il massimo rispetto ma questa volta sono amareggiato»