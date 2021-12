Salernitana, il contagio non si ferma: ancora un positivo nel gruppo squadra

I casi di positività ora sono cinque. Giocatori e staff sono in isolamento da diversi giorni, dopo lo stop alla trasferta a Udine

Nonostante la quarantena dei calciatori, i contagi per Covid, all’interno della Salernitana, non accennano a fermarsi. Dopo lo stop dell’Asl alla trasferta di Udine per due casi di positività, il 23 dicembre scorso ne era emerso un altro. Oggi un altro ancora, come annuncia il club con una nota pubblicata sul suo sito ufficiale. I casi sono saliti a 5, tra calciatori e staff.

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli, un altro componente del gruppo squadra, già in quarantena, è risultato positivo al Covid-19.