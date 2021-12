Ronaldo il Fenomeno compra il Cruzeiro: «È il momento di ricambiare ciò che mi ha dato»

Operazione da 62 milioni. Diventerà proprietario del 90% delle azioni del club, che continuerà a possedere la restante parte

Ronaldo il Fenomeno ha comprato la squadra in cui ha messo in mostra la sua bravura, nel lontano 1993, il Cruzeiro, per 62 milioni di euro. La notizia è sulla Gazzetta dello Sport. Al Cruzeiro arrivò dal São Cristóvão di Rio e dal Cruzeiro partì, nel 1994, per iniziare la sua avventura europea al PSV Eindhoven.

“Avevo un grosso debito di riconoscenza verso il Cruzeiro. Ora sono davvero felice per aver portato a termine questa operazione. È il momento di ricambiare ciò che mi ha dato il Cruzeiro, riportandolo dove merita. Abbiamo molto lavoro davanti a noi. Chiedo ai tifosi di riavvicinarsi alla squadra, di tornare a riempire lo stadio, perché ci servirà tutto per essere uniti e forti. Sono ambizioso e ho l’obiettivo di far tornare il Cruzeiro ai fasti di un tempo. Non abbiamo ancora niente da festeggiare, ma abbiamo molta ambizione”.

Il Cruzeiro è un club indebitato, che disputerà il terzo campionato consecutivo di Serie B, dove è retrocesso nel 2019. Ronaldo diventerà proprietario del 90% delle azioni del club, mentre la restante parte continuerà ad appartenere al club stesso, come da statuto.