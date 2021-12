Napoli-Leicester, i convocati: Insigne e Fabian non recuperano, torna Manolas

L’elenco dei giocatori a disposizione di Luciano Spalletti per la partita di Europa League in programma oggi al Maradona

Il Napoli ha ufficializzato i convocati per la partita di Europa League in programma questo pomeriggio contro il Leicester, al Maradona. Non recuperano né Insigne né Fabian Ruiz. In panchina si rivede, invece, Manolas, che nelle ultime partite è stato messo fuori causa da una gastroenterite. Tra gli uomini a disposizione dell’allenatore, Luciano Spalletti, anche tre giocatori della Primavera del Napoli.

Portieri: Valerio Boffelli, Alex Meret, David Ospina

Difensori: Davide Costanzo, Giovanni Di Lorenzo, Juan Jesus, Kevin Malcuit, Kostas Manolas, Mario Rui, Amir Rrahmani

Centrocampisti: Diego Demme, Elif Elmas, Antonio Vergara, Piotr Zielinski

Attaccanti: Hirving Lozano, Dries Mertens, Adam Ounas, Andrea Petagna, Matteo Politano