Napoli-Empoli, formazioni / Giocano Ounas, Elmas e Mertens. Lozano titolare

Le scelte di Luciano Spalletti e Aurelio Andreazzoli per la sfida di campionato del pomeriggio allo stadio Maradona. In mediana Demme e Zielinski

Il Napoli ha ufficializzato l’undici scelto dall’allenatore, Luciano Spalletti, per sfidare l’Empoli in campionato, nella partita pomeridiana in programma alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Tra i pali torna Ospina. Davanti a lui, in difesa, giocano Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus e Mario Rui. In mediana spazio a Demme, Zielinski e Lozano. In attacco confermato Ounas, con Elmas e Mertens. Lorenzo Insigne, Matteo Politano e Frank Anguissa partono dalla panchina.

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Demme, Zielinski, Lozano, Ounas, Elmas, Mertens. All: Spalletti

Empoli: Vicario, Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi, Zurkowski, Stulac, Henderson, Bajrami, Pinamonti, Cutrone. All. Andreazzoli